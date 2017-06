'Joshua: Teenager vs. Superpower': het portret van een schriele David die het opneemt tegen Goliath

DOCU Drie jaar later, in september 2014, mobiliseerden Wong en zijn beweging duizenden studenten voor een prodemocratische massabetoging nabij Civic Square. Die mondde uit in arrestaties, maar de revolutionaire vonk nestelde zich wél in het hoofd van tienduizenden andere tieners. ‘Joshua: Teenager vs. Superpower’ is, behalve een swingend portret van een schriele David die het opneemt tegen Goliath, ook een welgemikte schop onder de kont van alle teenagers die het recreatief swipen als levensdoel hebben.