Binnenkort komt ‘The Man with the Iron Heart’ in de zalen, een film over het moordcomplot van het Tsjechische verzet tegen Reinhard Heydrich, het SS-kopstuk dat in WO II wegens z’n meedogenloze aanpak bekendstond als de Slachter van Praag, en de niet minder bloederige naweeën – martelingen, massa-executies, deportaties.