'The Founder': over de man die hamburgerbedrijfje McDonalds deed supersizen

FILM Nee, die dubieuze eer is toe te schrijven aan fastfoodpioniers Dick and Mac McDonald. Maar het was pas toen marketingman Ray Kroc (hier vertolkt door de immer beminnelijke Michael Keaton) ten tonele verscheen, dat het hamburgerbedrijfje supersized proporties begon aan te nemen. ‘The Founder’ zet het typisch Amerikaanse entrepreneurschap in de verf, maar hult zich voortdurend in een glimmend laagje ironie. Als was het een portie frietjes dat net uit de borrelende frietpot werd opgevist. I’m lovin’ it!