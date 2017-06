FILM Portman verklaarde eerder dat de rol van Kennedy’s eega de moeilijkste was die ze ooit heeft moeten vertolken. Begrijpelijk: Jackie – de vrouw die op 22 november 1963 in Dallas het aan flarden geschoten hoofd van haar echtgenoot in haar schoot hield – is namelijk één van de moeilijkst vatbare en meest mysterieuze presidentsvrouwen die de VS heeft gekend. Al komt Melania met die lege, onbegrijpende blik van ’r nu wel op een verdienstelijke tweede plaats te staan.