DOCU In de schokkende docu ‘I Am Jane Doe’ doen twee slachtoffers hun verhaal, en wordt getoond hoe lastig het is om het probleem aan te pakken. De meeste afspraakjes worden geregeld via berichtjes vol codetaal op advertentiesites als backpage.com, maar omdat internetproviders volgens de Amerikaanse wet niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun gebruikers, wordt pooiers en hun klanten weinig in de weg gelegd.