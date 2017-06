'Inception': Leonardo DiCaprio steelt ideeën uit andermans onderbewustzijn

THRILLER De laatste ‘Pirates of the Caribbean’? Een dikke sof. ‘Baywatch’? Een totale flop. Het lijkt wel alsof het publiek die eindeloze stroom herkauwingen, sequels en reboots eindelijk beu is! Dan liever de originele, ambitieuze, monumentale blockbustercinema van Christopher Nolan. In de zomer is het uitkijken naar zijn WO II-epos ‘Dunkirk’ (met Harry Styles!), maar voor het zover is, kunt u op tv nog eens genieten van ‘Inception’, een superslimme sf-thriller met Leonardo DiCaprio als dief die ideeën steelt uit het onderbewustzijn van zijn doelwitten. Een visuele én narratieve krachttoer, alleen al de moeite voor die ene, zwaartekrachtloze vechtscène met Joseph Gordon-Levitt.