'Beside Bowie: The Mick Ronson Story': een gepast eerbetoon aan de invloedrijke gitarist

MUZIEK Zijn gitaarspel was al even ongekunsteld en no-nonsense, maar Ronsons invloed op het geluid van Bowie in de seventies valt niet te onderschatten. Zoals Bowie zegt in de trailer voor ‘Beside Bowie’: ‘Als rockduo schatte ik ons even hoog in als Mick Jagger en Keith Richards, of Axl Rose en Slash. Ziggy en Mick, dat was de verpersoonlijking van rock-’n-roll.’ Deze nieuwe docu over Ronson, die in 1993 stierf aan leverkanker, is een gepast eerbetoon aan een muzikant zonder wie het werk van Bowie – maar ook dat van Lou Reed of Morrissey – heel anders had geklonken. Bowie sprak de commentaarstem in en is één van de belangrijkste getuigen, naast Roger Taylor (Queen), Glen Matlock (Sex Pistols) en Ian Hunter (Mott the Hoople), die ook met Ronson hebben samengewerkt.