Afscheid van 'De laatstejaars' in 'Iedereen beroemd'

Lidewij Nuitten «Míjn laatste jaar middelbaar dateert van zeven jaar geleden. Niet zo erg lang, maar het verschil kan niet groter zijn: ik zat in een blanke klas in provinciestadje Lier. De dynamiek viel er niet te vergelijken met de mengelmoes van kleuren en talen in deze school.

»Als 18-jarige zat ik ook meer in mijn eigen wereldje, terwijl de jongeren uit ‘De laatstejaars’ opmerkelijk open staan voor anderen. Dat merkte ik vanaf het begin en ik moet zeggen: het stemt me optimistisch over de toekomst van die generatie.»