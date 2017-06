'Telefacts zomer: Emma wil leven' over de sluipmoordenaar die anorexia heet

Zo begint ‘Emma wil leven’, een aangrijpende documentaire over de Nederlandse Emma, die sinds haar 12de aan anorexia leed en er jarenlang tegen vocht. Tevergeefs, want eind april 2016, net nadat ze naar een gespecialiseerde kliniek in Portugal was gegaan om de strijd weer aan te vatten, gaf haar lichaam het op. ‘Emma wil leven’, een combinatie van filmpjes die Emma zelf maakte en gesprekken met haar ouders en begeleiders, was in november al te zien op de Nederlandse tv. Telefacts zendt de documentaire dinsdag uit, en ook het VTM-nieuws zal diezelfde dag aandacht besteden aan anorexia. En dat stemt Jessica Villerius, die deze docu maakte, tevreden.