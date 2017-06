Dokter Cammu waarschuwt tegen genetische screenings: 'We gaan tenslotte allemaal dood'

Het antwoord op die vragen hoort u maandag op Canvas in ‘Are Health Tests Really a Good Idea?’, een BBC-documentaire waarin de innemende Michael Mosley zich op proefondervindelijke wijze onderwerpt aan alle mogelijke gezondheidstests, van een darmonderzoek over een CT-scan van zijn hart tot een genetische doorlichting. Wij gingen vooraf al even op consultatie bij dokter Hendrik Cammu die de documentaire – noblesse oblige – al zag.

Hendrik Cammu «Als we het over preventieve gezondheidstests hebben, dan moeten we één ding vooropstellen: zwart-witconclusies bestaan niet, het blijft een genuanceerd verhaal. Al is het in het geval van dikkedarmscreenings en uitstrijkjes van de baarmoederhals mijns inziens simpel: die zijn sowieso a good idea. Omdat men daar niet op zoek gaat naar kanker, maar naar voorstadia van kanker. Als je die elimineert, dan kómt er simpelweg geen kanker.