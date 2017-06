FILM Dat regisseur Gore Verbinski verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de ‘Pirates of the Caribbean’-franchise bedekken we met een bloedrode mantel der liefde. Het feit dat-ie ons eerder ‘The Ring’ schonk, schepte wél vertrouwen om deze horrorprent te smurfen. Bevend van angst en kirrend van plezier, weliswaar.