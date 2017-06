Het leven en werk van notoir drugsbaron Joaquín Guzmán in 'El Chapo'

DOCU En dat de man, die sinds januari in een Amerikaanse cel zit te wachten op zijn proces, op zijn minst recht heeft op een deel van de opbrengst. Dat komt ervan als je een serie maakt over een drugsbaron die nog leeft en niet – zoals in het geval van ‘Narcos’ – al vijftien jaar het hoekje om is. De link tussen ‘El Chapo’ en ‘Narcos’ is natuurlijk snel gelegd: beide series zijn grotendeels in het Spaans en documenteren op realistische wijze leven en werk van een beruchte Zuid-Amerikaanse drugsbaron. Alleen gaat ‘El Chapo’ volgens de makers minder over de dealer zelf, maar meer over de internationale drugshandel – dat was voor hen althans de reden om Guzmán géén royalty’s te geven. Poco pech, want er is intussen al een tweede seizoen besteld.