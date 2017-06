FILM Hij nam het scenario van een B-film en maakte er een gewelddadige, provocerende satire op het Reagan-tijdperk van. Het geweld in de grote steden, de privatisering van de overheidsdiensten en de corruptie in de big business: alle wantoestanden neemt hij op de korrel. Precies dertig jaar na de release blijft ‘RoboCop’ daardoor erg actueel. Netflix heeft trouwens ook de twee sequels in de bibliotheek gezet.