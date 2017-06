Van een uitstekende timing gesproken: uitgerekend in de week dat de Belgische voetbalbond aankondigt dat de Rode Duivels in zee gaan met Herbalife, lost Netflix ‘Betting on Zero’, een documentaire over de kruistocht van de zelfverklaarde activistische investeerder Bill Ackman tegen het Amerikaanse bedrijf, dat hij ‘het best beheerde piramidespel in de wereldgeschiedenis’ noemt.