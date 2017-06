De documentaires die u deze week graag informeren (16 tot 22 juni)

National Geographic, vrijdag 16 juni, 22.00

ACTUA Vierdelige serie – uitgezonden over twee avonden – waarin Oliver Stone Vladimir Poetin uitgebreid vraagt naar de dingen des levens.

Canvas, dinsdag 20 juni, 21.15

GESCHIEDENIS Portret van de vrouw van Franklin D. Roosevelt, die van 1933 tot 1945 de first lady van de Verenigde Staten was en door de ziekte van haar man een veel grotere politieke rol speelde dan haar voorgangsters.

Canvas, dinsdag 20 juni, 22.10

ACTUA Kinderen van terdoodveroordeelden worden in China door iedereen verstoten – ze komen zelfs niet in aanmerking voor adoptie. Alleen in de Sun-dorpen, opgericht door Zhang Shuqin, kunnen ze terecht.

BBC 2, woensdag 21 juni, 22.00

ACTUA Docu waarin alle hoofdrolspelers in de brexit-saga spreken over de gevolgen van de Britse beslissing om uit de EU te stappen, en over hoe alles praktisch aangepakt moet worden.

Canvas, donderdag 22 juni, 23.20

MUZIEK Portret van de IJslandse zangeres, kunstenares en actrice, gemaakt ten tijde van de release van haar meest recente plaat, ‘Vulnicura’ uit 2015. Momenteel legt Björk de laatste hand aan de opvolger.