Het vizier van Sarah Vandeursen

VIER, vrijdag 16 juni, 23.35

Een absoluut meesterwerk van Martin Scorsese dat ik lang geleden gezien heb en nu nog eens zou willen bekijken. Dat zal ik dus opnemen, om af te spelen op een duister moment – zo vlak voor een zomerweekend staat hij toch een beetje vreemd geprogrammeerd.

NPO 3, vrijdag 16 juni, 21.50

Geen klassieker, maar een thriller met de juiste sfeer, en met Ryan Gosling! Die ga ik ook opnemen, ja. De laatste tijd kijk ik minder live, ik merk ook dat ik me sneller irriteer. Maar om nu een abonnement op Netflix te nemen, daarvoor hou ik te veel van mijn sociale leven. Alles wat ik wil zien, haal ik wel in op dvd.

Focus/WTV

Dagelijks

De herhalingslus van Focus/WTV bewijst elke dag opnieuw dat herhaling werkt én dat lokaal nieuws het beste nieuws is. Sommige mensen kijken naar het nieuwe seizoen van ‘Twin Peaks’, ik kijk naar dit – het is ook minstens even surrealistisch. De herhalingslus van Focus/WTV bewijst elke dag opnieuw...