DRAMA De sensuele spanning valt te snijden in die erotische thriller over een griet (Marine Vacth) die valt voor haar psychiater én voor diens tweelingbroer (ijzersterke dubbelrol van Jérémie Renier). Minstens even sterk en sensueel is Ozons vier jaar geleden ingeblikte ‘Jeune & jolie’, waarin diezelfde Marine Vacth schittert als een 17-jarig meisje dat na de schooluren hoge hakken aantrekt en aan de bak komt als luxecallgirl. Doet ze het voor de poen, omdat iemand haar dwingt of leeft ze een puberale fantasie uit? Misschien vindt u het antwoord in haar hemelsblauwe ogen. Met een magnifieke rol van Johan Leysen als de oudere heer.