Met Jeroen Meus op vakantie in 'Dagelijkse zomerkost': 'Pottenkijkers gegarandeerd'

Jeroen Meus «De bedoeling is dat ‘Dagelijkse kost’ gewoon doorgaat deze zomer, maar dan op drie verschillende locaties. Enfin, in het begin sta ik nog enkele dagen te kokkerellen in mijn vertrouwde keuken in Leuven – met de deuren wijd open, zodat voorbijgangers kunnen binnen piepen. Daarna trekken we achtereenvolgens naar de Ardennen, naar Koksijde en naar het Zilvermeer in Mol. Aan het Zilvermeer en in de Ardennen – meer specifiek: in Poupehan aan de Semois – sta ik op een camping te koken, op een gasvuurtje voor mijn tent. Pottenkijkers gegarandeerd. En in Koksijde, waar ik jarenlang heb gestudeerd, zit ik in een klein vakantiehuisje. Plezierig hoor, vakantie in eigen land! Ik ben ook heel vereerd dat de VRT ervoor heeft gekozen om het na ‘Het journaal’ van zeven uur uit te zenden: ’t voelt toch als een trapje hoger.»

HUMO Wiens idee was ‘Dagelijkse zomerkost’?