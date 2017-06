'Broer': de jongste film van Geoffrey Enthoven in première op Eén

Geoffrey Enthoven (lacht) «Destijds kende ik een goeie synopsis vanbuiten, maar het is ondertussen al even geleden. Ik doe mijn best: ex-hoteluitbater Mark, gespeeld door Koen De Bouw, woont als kluizenaar in zijn lege hotel, tot hij op een dag een bericht krijgt van een rijke, knappe weduwe. Zij is een hevige, korte romance van twintig jaar geleden nog niet vergeten en nodigt Mark uit op haar landgoed in Ierland. Het probleem is alleen dat de uitnodiging niet voor hém bedoeld is, maar wel voor zijn overleden broer Michel – gespeeld door Koen De Graeve – die hem altijd heeft gehaat. Onder invloed van zijn buurman Titus De Voogdt besluit Mark om toch naar ginder te trekken.»