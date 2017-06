'Switch'-bedenker Bart Cannaerts over het nieuwe seizoen: 'Dat is hier de leukste vakantiejob ooit!'

Bart Cannaerts «We hebben niet veel aan het format gesleuteld, zo’n beetje vanuit het idee ‘never change a winning team’. Tijdens het eerste seizoen hadden we zo veel beslissingen te nemen: de rondes, de muziekjes, 20 keer samen zitten met de decorbouwer... Nu kunnen we gewoon voortbouwen op de fond die we vorig jaar gelegd hebben, en ons helemaal focussen op de vragen. Daardoor loopt de quiz nog een tikje beter dan vorig jaar: de vragen zijn van een hoger niveau, en Adriaan is nog gegroeid in zijn rol van presentator slash meelever met de kandidaten slash ongeleid projectiel. Tussen de opnames door heeft hij meermaals uitgeroepen: ‘Dat is hier echt de leukste vakantiejob ooit!’

»Trouwens, er zijn wel twee nieuwigheidjes dit jaar. De laatste week van augustus quizzen we met vijf teenagers – keischattig, want die komen maar net boven de cijfers in ons decor uit. En vanaf dit jaar is er ook een heuse Switch-game, om zelf te spelen op je smartphone of tablet. Heel interactief allemaal: je kan zelf je eigen manneke maken, met een K3-kostuum of een ‘Borat’-pak aan, en tegen je vrienden spelen, zoals in de quiz op televisie. Ik durf nu al te stellen dat die Switch-game de ‘Pokémon GO!’ van deze zomer wordt, dat er op terrassen en festivals overal te lande massaal zal worden geopperd : ‘Zullen we eens efkes een Switchke doen?’»