Netflix besteedt deze week niet alleen in ‘GLOW’ aandacht aan worstelen, ook in de nieuwe documentaire ‘Nobody Speak’ staat pro wrestling centraal. Het resultaat is wel iets minder opbeurend, want Brian Knappenberger behandelt in zijn film de persvrijheid in de Verenigde Staten, en hoe die onder druk wordt gezet door rijke en machtige mensen die liever geen pottenkijkers hebben.