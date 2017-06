De documentaires die u deze week graag informeren (23 tot 29 juni)

NPO 2, maandag 26 juni, 20.25

HOBBY Een gezin met zes kinderen – vijf jongens en één meisje – die allemaal schaakkampioenen zijn: dat is de Nederlandse familie Van Foreest. 2Doc gaat bij hen op bezoek in Groningen.

Canvas, maandag 26 juni, 22.10

WETENSCHAP Britse documentaire waarin wetenschapsjournalist Michael Mosley onderzoekt hoe en wanneer onze persoonlijkheid ontstaat, en of we ze later in ons leven nog kunnen veranderen.

Canvas, dinsdag 27 juni, 22.10

WETENSCHAP In 2013 had tv-presentator Andrew Marr een beroerte die hem bijna het leven kostte. Vier jaar later ging hij voor de BBC na wat er toen gebeurd is, en hoe onze hersenen in elkaar zitten.

NPO 2, woensdag 28 juni, 22.55

ACTUA Nederlandse documentaire over Budel, een Brabants plaatsje van 9.000 mensen, die in 2014 te horen kregen dat er in hun dorp een permanente opvanglocatie voor 2.000 vluchtelingen zou komen.