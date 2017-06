Het vizier van Chris Dusauchoit

BBC 1, vrijdag 23 juni, 22.30

Mensen kennen Tracey Ullman wellicht vooral als zangeres, maar ze is een geweldige comédienne en een schitterend imitator. Van Judi Dench onder meer, die zich onlangs bij een show nog voorstelde als ‘Hi, I’m Tracey Ullman’. In deze special doet ze Angela Merkel en voor het eerst Theresa May.

Maigret: Night at the Crossroads

BBC First, zaterdag 24 juni, 21.00

Ik heb Rowan Atkinson ooit ontmoet: heel bescheiden, aardige man. Toen ik hoorde dat hij Maigret zou spelen, dacht ik dat dat nooit zou lukken, maar hij komt er ongelooflijk mee weg: hij laat je zowel Mr. Bean als de andere Maigret-vertolkers vergeten. Straf.

Canvas, donderdag 29 juni, 22.05

In 1957 is Attenborough voor de BBC gaan duiken in het Groot Barrièrerif, 60 jaar later maakte hij deze wondermooie driedelige serie. Alleen jammer dat ze bij Canvas het commentaar dubben: alle respect voor Vic De Wachter, maar het is Attenborough niet, hè?