Netflix-nieuwkomer 'GLOW': een kleurrijke satire met vrouwelijke worstelaars

SERIE ‘GLOW’, mee bedacht door de vrouw achter ‘Orange Is the New Black’, gaat over Ruth Wilder, een jongedame die in Los Angeles probeert door te breken als actrice. Niet makkelijk, omdat goede vrouwenrollen op één hand te tellen zijn. Dus gaat ze in op het voorstel van een regisseur op zijn retour om mee te doen aan een tv-serie over vrouwelijke worstelaars, ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’. Wat volgt, is een slimme tv-serie over het maken van een tv-serie, een kleurrijke satire op de showbizz vroeger en nu, en een drama over enkele vrouwen die de kans grijpen om eindelijk eens op het voorplan te komen. Er wordt tien afleveringen lang gezongen, gerapt, gelachen, gehuild en geworsteld, en tegen het einde liggen u en de verzamelde concurrentie op tv tegen het canvas.