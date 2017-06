FILM En films die enkel op televisie komen en niet in de cinema, hebben geen plaats op een festival als Cannes, zo vonden de edele critici aan de Croisette – toen bij de vertoning het Netflix-logo in beeld kwam, barstte de zaal in boegeroep uit. Enfin, of ‘Okja’ alle controverse ook echt waard was, kunnen we nu ontdekken. Thuis in de zetel.