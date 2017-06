Overdag een meedogenloze beul, 's avonds een liefhebbende vader: 'What Our Fathers Did: A Nazi Legacy'

DOCU Voor de twee personen die in deze documentaire gevolgd worden, is dat veel meer dan een denkoefening. Niklas Frank en Horst von Wächter zijn allebei geboren in 1939, en hun vaders waren nazi’s in hoge posities – Hans Frank werd ter dood veroordeeld in Nürnberg, Otto von Wächter stierf in 1949 voor hij voor de rechter kon worden gedaagd. Vooral Horst weigert nog altijd de wandaden van zijn vader onder ogen te zien, zelfs als documaker Philippe Sands hem meeneemt naar een plek waar honderden Joden werden vermoord, onder wie een groot deel van Sands’ familie. ‘What Our Fathers Did’ is een fascinerende documentaire over (on)schuld en over hoe mensen tegelijk liefhebbende pater familias en meedogenloze beul kunnen zijn.