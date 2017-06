Het wondermooie 'Kubo and the Two Strings', nu op Play More!

ANIMATIE Na ‘Coraline’ en ‘The Box Trolls’ kwam deze ‘Kubo and the Two Strings’, over een jongen die op zoek gaat naar het magische harnas van zijn vader om een geest uit het verleden te verslaan. De Japanse setting is goed voor verrukkelijke visuals (het duel met het skelet is onvergetelijk) en het hysterische tempo van de meeste Amerikaanse animatiefilms wordt hier ingeruild voor een meeslepende, lyrische, relatief volwassen toon. Misschien wat eng voor de kleinsten, maar onmisbare kost voor alle anderen.