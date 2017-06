'Logan': de beste Wolverine-film ooit, en méér

FILM De derde standalone over de klauwende X-Man baadt in melancholie zonder dat daardoor de steenharde actie een week randje krijgt. Integendeel, de makers baseerden zich losjes op ‘Old Man Logan’, de strip van Mark Millar en Steve McNiven, en trokken de bloedrode R-rated kaart voor de uitvoering ervan. De onvrijwillige queeste van Wolverine, Laura (de uitzonderlijke nieuwkomer Dafne Keen) en Professor X (Patrick Stewart) kwam ons soms voor als het gitzwarte, fucked up broertje van ‘Little Miss Sunshine’. Maar dan minus de schaterlachsalvo’s en plus meer dan één ingehouden janksessie.