246 kilometer in minder dan 36 uur, ultralopers lopen de Spartathlon in docu 'Ultra'

SPORT Alleen klopt dat verhaal niet. De koerier van Marathon heeft wellicht nooit bestaan, maar wel een soldaat die enkele dagen vóór de slag van Athene naar Sparta liep om hulp te vragen. En terug, toen de Spartanen weigerden. Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotos legde Phidippides, zoals de onfortuinlijke man heette, in een paar dagen tijd bijna 500 kilometer af. In 1983 organiseerden enkele gekke Grieken een wedstrijd waarin lopers de afstand van Athene naar Sparta – 246 kilometer – in minder dan 36 uur moesten afleggen, volgens de historische route van Phidippides. Ondertussen is de Spartathlon een jaarlijks evenement voor ultralopers. De editie van 2016, die in iets meer dan 23 uur gewonnen werd door een gekke Pool, is het onderwerp van de docu ‘Ultra’.