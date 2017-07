Cinema Canvas, de keuze van Jan Eelen: 'Bij deze film had ik desnoods de catering willen doen'

Behalve op Canvas zelf worden de films ook vertoond op een groot scherm, telkens in een andere stad. Het gesprek met een gediplomeerd filmkenner en de aangepaste presentatie van Michaël Pas en Xander De Rycke krijgt u er gratis en voor niks bij. Aan de aftrap: ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ van Milos Forman, de keuze van Jan Eelen.

Jan Eelen «Ik heb er maar vijf seconden over hoeven nadenken, want ’t is echt mijn lievelingsfilm. Geen idee meer wanneer ik ’m voor het eerst zag, maar ik heb ’m wel een keer of acht, negen bekeken. Wat anderen hebben met ‘The Sound of Music’, heb ik dus met ‘One Flew’: ik zal er nooit genoeg van krijgen. Ik neem aan dat je wilt weten waarom, vandaar: wil je de lange of de korte versie?»