De mug is niet zomaar een nutteloos en irritant wezen dat zich in uw en onze oorschelp nestelt terwijl we de slaap proberen te vatten, zo leert ons ‘Mosquito’, een ietwat verontrustende documentaire die op 6 juli op Discovery wordt uitgezonden. Volgens medisch entomoloog en muggenexpert Bart Knols is de muskiet zelfs veruit het gevaarlijkste dier op de planeet.