'Gypsy': Naomi Watts die haar seksuele fantasieën botviert

SERIE De hoofdrol in deze psychologische thrillerserie is immers weggelegd voor de altijd bezienswaardige Naomi Watts, een actrice die zelden of nooit meespeelt in een echt slechte film. Watts geeft hier gestalte aan Jean Holloway, een therapeute die in New York leeft en werkt, en die binnendringt in het leven van haar patiënten om haar eigen seksuele fantasieën bot te vieren. Hoe meer ze de grenzen opzoekt – van haar deontologie, van het geduld van haar man, van het incasseringsvermogen van haar patiënten – hoe dieper ze wegzinkt in een wereld waarin het onderscheid begint te vervagen tussen wat echt is en wat niet. Het eerste seizoen telt tien afleveringen, een tweede is vooralsnog niet besteld.