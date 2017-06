'Melancholia': het nakende einde van de mensheid werd nooit mooier in beeld gebracht

Het drama van zonneschijntje Lars von Trier, waarin ’s werelds ongemakkelijkste huwelijksceremonie – bruid Kirsten Dunst kampt met een zware depressie – wordt afgetekend tegen het nakende einde van de mensheid. Er is namelijk een mysterieuze blauwe planeet, Melancholia geheten, die op ramkoers is met de aarde, en geen ‘Armageddon’-team dat daar nog iets aan kan doen. Over de hele film hangt dus de sluier van de dood, en uit die nachtmerriestof weet Von Trier niet alleen prachtige, poëtische tableaus te puren, maar ook grimmige, nietsontziende observaties over het menselijke ras. Die Aperol Spritz achteraf hebt u dubbel en dik verdiend.