'Inside a Volcano': Of hoe het IJslandse elftal vorig jaar de kwartfinale van het EK Voetbal in Frankrijk haalde

Wellicht ook met een beetje pijn in het hart omdat het potentieel van Hazard en co. er tot nu toe nog nooit echt helemaal is uitgekomen. Ook in IJsland spreekt men van een gouden generatie sinds het nationale elftal op het EK van Frankrijk vorig jaar de kwartfinale haalde – waar ze verloren van het gastland. Ze raakten dus even ver als de Rode Duivels, maar dan wel als kleinste land ooit en met 23 spelers die gekozen werden uit de nauwelijks 100 profvoetballers die IJsland rijk is. Een onverwacht en onverhoopt succesverhaal dus, maar de makers van ‘Inside a volcano’ hadden blijkbaar een voorgevoel: zij volgden voor deze documentaire de IJslandse ploeg al van bij het begin van de kwalificatiecampagne voor het EK - waarin het elftal onder meer twee keer de Nederlanders versloeg en uiteindelijk tweede eindigde na Tsjechië - en dook met de belangrijkste spelers ook hun jeugd in, om te laten zien hoe en waar ze opgegroeid zijn.