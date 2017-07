FILM Het uitgangspunt is simpel: enkele tieners breken in bij een blinde man om hem te beroven, maar al gauw blijkt dat hij niet zo’n makkelijk slachtoffer is. Regisseur Fede Alvarez, die de verrassend sterke remake van ‘Evil Dead’ op zijn naam heeft staan, bouwt de spanning vakkundig op met een claustrofobische sfeer en een paar plotwendingen die we oprecht niet hadden zien aankomen.