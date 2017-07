Met de loep op de toeristenplaag in de docu 'Tourist Go Home'

't Is tevens de titel van een documentaire waarvoor de Duitse Antje Christ naar Venetië, Barcelona en Dubrovnik trok, alwaar burgemeesters, activisten en locals uitleggen hoe zij omgaan met het toerisme, dat via de weg, de lucht en de zee massaal toeneemt.

Antje Christ «Barcelona is mijn favoriete stad in de wereld sinds ik er dertig jaar geleden voor het eerst kwam, maar toen ik ze vorig jaar uitgebreid wilde tonen aan mijn 15-jarige zoon, schrok ik van de drukte. We moesten overal urenlang aanschuiven, en op de Ramblas kon je op elk moment van de dag over de koppen lopen. Resultaat: mijn zoon ergerde zich dood, en snapte totaal niet wat zijn moeder in godsnaam met dat ellendige Barcelona had (lacht).