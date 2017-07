Wie al zoveel klappen tegen z’n kanis heeft gekregen dat-ie de film vergeten is: ‘Fight Club’ gaat over een grijze kantoormuis (Edward Norton) die door de mysterieuze Tyler Durden (Brad Pitt) wordt meegesleurd in een wel heel speciale mannenclub, eentje waarvan de leden elkaar op gezette tijden aan gort meppen om toch maar iets te voelen in onze door IKEA en Starbucks gedomineerde consumptiemaatschappij.