De komiek imiteerde The Donald voor het eerst tijdens een improvisatieshow in het theater en dat bleek zo’n enorm succes dat hij tijdens de presidentscampagne op tournee ging met ‘Trump vs Bernie’, een show waarin zijn Trump in debat ging met een al even hilarische Bernie Sanders. Bij Comedy Central waren ze zo onder de indruk dat ze Atamanuik en zijn kompanen een eigen programma aanboden: ‘The President Show’.