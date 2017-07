De documentaires die u deze week graag informeren (7 tot 13 juli)

Canvas, zondag 9 juli, 21.05

WETENSCHAP Herhaling van de docureeks waarin Vlaamse wetenschappers in de voetsporen treden van hun voorbeeld. In de eerste aflevering: Johan Braeckman over Stanley Milgram.

NPO 3, zondag 9 juli, 22.45

ACTUA Enkele jaren geleden nog het onderwerp van de HBO-serie ‘Big Love’, nu ook van een vierdelige documentairereeks van Channel 4: het wel en wee van enkele polygame gezinnen in de mormoonse gemeenschap van Utah.

Canvas, maandag 10 juli, 20.30

ACTUA Voor de reeks ‘Brainwashing’ dompelde de Britse Stacey Dooley zich onder in enkele extreme werelden. In deze aflevering gaat ze mee op zomerkamp met de Californische antiabortusbeweging Survivors of the Abortion Holocaust.

Canvas, woensdag 12 juli, 21.15

SPORT Documentaire waarin de Britse langeafstandsloper een jaar lang wordt gevolgd tijdens zijn spartaanse voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio vorige zomer – waar hij zowel de 5.000 als de 10.000 meter won.

Canvas, donderdag 13 juli, 21.15

ACTUA Deense reportage over Rokhsar, een meisje dat op haar 10de samen met haar gezin wegvluchtte uit Afghanistan en in Denemarken terechtkwam. Ondertussen is ze 16 en weet ze nog altijd niet of en hoelang ze nog kan blijven.