Het vizier van Ayco Duyster

Canvas, 7 juli, 22.25

Het meer dan 10 jaar oude eigenzinnige debuut van Miranda July. Heerlijk excentrieke personages die steeds moeilijker communiceren. Ik ben fan van haar absurde, droge humor en de vaak gênante situaties over seks, ouderschap en de zoektocht naar liefde.

Homecoming

Podcast van Gimlet Media

Omdat ik pendel ben ik een fervent podcastluisteraar. ‘Homecoming’ is als een spannende film zonder beeld. Een psychologische thrillerreeks over getraumatiseerde soldaten, met fantastische acteurs, onder anderen Catherine Keener uit ‘Being John Malkovich’ en David Schwimmer uit ‘Friends’.

GLOW

Netflix

Nieuwe serie van de bedenkers van ‘Orange Is the New Black’ met podcastgoeroe en knorrige comedian Marc Maron in een hoofdrol. De reeks speelt zich af in de jaren 80, in het circuit van het showworstelen voor vrouwen (die zo de porno vermijden). Een wereld van spandex, spektakel en geld.