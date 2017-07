2 x Ewan McGregor in het derde seizoen van 'Fargo' op Netflix

SERIE Toch een kleine waarschuwing: ook al blijft 'Fargo' een topserie, dit derde en laatste seizoen is net iets minder dan het vorige. De acteurs zijn weliswaar geweldig, met voorop de Britten Ewan McGregor in een dubbelrol als de rivaliserende broers Emmit en Ray Stussy en David Thewlis als de gewetenloze Oost-Europese zakenman V.M. Varga die Emmits parkeerbedrijf komt uitpersen. En het verhaal is weer typisch 'Fargo', over gewone mensen die bijna per ongeluk in de criminaliteit terechtkomen, door een mengeling van ambitie, hebzucht en onhandigheid. Alleen is het derde seizoen meer een epigoon van de gelijknamige film van de Coen-broers (en deels ook van 'The Big Lebowski'), terwijl het tweede seizoen een eigen gezicht had.