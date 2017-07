'The Flash': een hommage aan de minder bekende superheld

SERIE Het idee was zo dicht mogelijk bij de originele comic te blijven, als een soort hommage aan een minder bekende superheld die al in de jaren 50 het licht zag. Een formule die kennelijk aansloeg, want 'The Flash' was zo'n succes dat het vierde seizoen ondertussen al is ingeblikt. Held van de dienst is Barry Allen (Grant Gustin), óók al een 'Glee'-oudgediende), een nerdy forensisch expert die na de werkuren als zijn supersonisch snenlle alter ego probeert te achterhalen wie er zijn moeder heeft vermoord én de strijd aanbindt met baddies die namen dragen als Grodd, Reverse-Flash, Weather Wizard en Heat Wave. Leuk detail: die laatste twee worden vertolkt door het 'Prison Break'-duo Dominic Purcell en Wentworth Miller.