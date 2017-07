'American Anarchist': over de handleiding voor de amateurrevolutionair die moorddadige gekken inspireerde

DOCU Die handleiding voor de amateurrevolutionair verscheen in 1971, en zou in de decennia erna tientallen terroristen en moorddadige gekken tot inspiratie gediend hebben. Een jaar voor zijn dood in juli 2016 ging Powell in gesprek met filmmaker Charlie Siskel, en die laatste confronteert 'm anderhalf uur lang met het opruiende karakter van zijn boek, alsook met zijn eigen inconsequente gedrag: zo bleef Powell, lang nadat hij zich had afgekeerd van de inhoud ervan, nog altijd royalty's incasseren voor iets wat hij nét niet afdoet als een jeugdzonde. Merkwaardige en af en toe tikje ontroerende praatdocu.