Streamparadijs lumiereseries.com levert u series als 'The Bridge' en 'The Killing'

Nu op lumiereseries.com

SERIES Dat beseft ook een distributeur als Lumière, die de afgelopen jaren Scandinavische hits als 'The Killing' en 'The Bridge' verdeelde in de Lage Landen. Lumière heeft nu lumiereseries.com gelanceerd, een website waar je series kunt aankopen en daarna streamen. Voortaan zullen series van Lumière die op dvd uitkomen, tegelijk ook online beschikbaar zijn, maar voorlopig bestaat het aanbod uit twintig oudere titels uit de catalogus, zoals 'The Bridge', 'The Young Pope', 'Follow the Money' en 'Midnight Sun'.