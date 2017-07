'Lion': de emotionele odyssee van Saroo, die duizenden kilometers van huis verzeild raakte

FILM Vermenigvuldig die mate van eenzaamheid met 1.000.000 en u komt in de buurt van hoe de 5-jarige, Indiase Saroo zich gevoeld moet hebben toen een trein hem per ongeluk duizenden kilometers van zijn huis wegvoerde. Het langspeeldebuut van Garth Davis is een overrompeling van indrukken en onverstaanbare mensen. Het waargebeurde verhaal waarin de volwassen Saroo (gespeeld door Dev Patel) op zoek gaat naar zijn roots moet het niet zozeer van zijn plot hebben, het is de emotionele odyssee die hij doormaakt die u niet onbewogen zal laten.