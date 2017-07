De Steven Spielberg-klassieker die uw waterpret mogelijks bederft: 'Jaws'

TRILLER Als we dán nog in het water durven, dan hebben we onze ontspanning pas echt verdiend! Er wordt weleens gezegd dat ‘Jaws’ geniaal is omdat je de fameuze haai amper ziet. Klopt! Alleen was dat geen meesterzet, maar wel pure noodzaak: de pop liet het te pas en te onpas afweten, dus Spielberg moest meestal zónder filmen. Nog redenen waarom ‘Jaws’ een meesterwerk is: de geweldige regie, die ene speech over de USS Indianapolis, geschreven door de onsterfelijke scenarist John Milius, en de onvergetelijke personages, met op kop de balorige zeerot Quint, gespeeld door Robert Shaw. En nu: plons!