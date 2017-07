Docu 'Tales of the Grim Sleeper': over de 'zoektocht' naar één van ergste seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis

TRUE CRIME Met de arrestatie en de uiteindelijke veroordeling van Franklin zes jaar later viel het doek over de Grim Sleeper-zaak, de zoektocht naar één van ergste seriemoordenaars uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Hoewel, zoektocht is niet het juiste woord, want ook al maakte de Grim Sleeper tussen 1985 en 2007 minstens tien (en misschien zelfs honderd) slachtoffers, toch was het klissen van de dader nooit een prioriteit voor de LAPD. Dat Franklin uiteindelijk door de mand viel, was eerder aan het toeval te danken dan aan doorgedreven recherchewerk. De reden daarvoor was eenvoudig, zo toont de Britse documentairemaker Nick Broomfield in ‘Tales of the Grim Sleeper’: de moorden vonden plaats in South Central, één van de armste wijken van Los Angeles, en de slachtoffers waren bijna allemaal zwarte vrouwen uit de prostitutie. En wanneer die vermoord worden, heeft de politie van Los Angeles een speciale afkorting voor de zaak, zo vertellen enkele activisten die jarenlang aandacht probeerden te krijgen voor de slachtoffers: N.H.I. Oftewel: ‘No Human Involved’.