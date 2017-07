Layla El-Dekmak in de vuurlinie op Radio 1 met 'Dubbelbloed'

In het kersverse Radio 1-programma ‘Dubbelbloed’ – de term is van de Marokkaans-Nederlandse cabaretier Najib Amhali, het programma-idee van de Turks-Antwerpse deejay en muzikant Merdan Taplak – praat Layla El-Dekmak tot het einde van de zomer met gasten wier wortels reiken tot één of ander Verweggistan.