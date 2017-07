Hilde Van Mieghem «Die film is zo ongelofelijk tragisch: de passie, het destructieve, het elkaar te gronde richten vanuit een machtsgeile dominantie die de liefde kapotmaakt. Nu ja, álle goede verhalen zijn tragisch. Bovendien is het één van de mooiste films aller tijden. Alles klopt: het verhaal, de regie, de decors, de kostuums en de acteurs. Ze spelen waanzinnig goed, en dat is dankzij Stephen Frears.