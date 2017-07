Martin Freeman speelt een koppel met zijn ex-vrouw in het vierde seizoen van 'Sherlock'

Of er nog een nieuw seizoen komt van het immens populaire ‘Sherlock’, is hoogst onduidelijk: het leek lange tijd een uitgemaakte zaak, maar bij de voorstelling van het vierde seizoen, begin dit jaar, deden alle betrokkenen zeer vaag en ontwijkend over een mogelijk vervolg. U houdt er dus best rekening mee dat de nu op Netflix te bekijken vierde én, moeten we toegeven, toch ook wat mindere jaargang weleens de laatste zou kunnen zijn.